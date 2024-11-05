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Iğdır'da AK Parti İl Binasına satırlı saldırı! Gözaltına alındı

Iğdır'da AK Parti İl Binasına satırlı saldırı! Gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 18:59
AK Parti Iğdır İl Başkanlığı binasına gelen saldırgan elindeki satırla camlara saldırdı. Kapının açılmasıyla içeri giren saldırgan bağırarak hakaretler savurdu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler saldırgan Bilen Balta'yı (30) gözaltına aldı.
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Iğdır’da AK Parti İl Binasına satırlı saldırı! Gözaltına alındı
Iğdır'da AK Parti İl Binasına satırlı saldırı! Gözaltına alındı
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