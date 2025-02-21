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Iğdır-Doğubayazıt Karayolu ulaşıma kapandı!

Iğdır-Doğubayazıt Karayolu ulaşıma kapandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.02.2025 00:56
Yoğun kar yağışı nedeniyle Iğdır-Doğubayazıt Karayolu ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, Iğdır çıkışında, Doğubayazıt yönüne araç geçişine izin vermedi. Kar ve buzlanma nedeniyle yolun tehlikeli hale geldiğini belirten ekipler, sürücüleri güvenlik açısından geri çevirdi. Ekipler, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, zorunlu olmadıkça yolculuk yapılmaması ve güncel hava durumu bilgileri takip edilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi.
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Iğdır-Doğubayazıt Karayolu ulaşıma kapandı!
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