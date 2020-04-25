İftar ve sahurda neler yenilmeli? Ramazanda nelere dikkat edilmeli?

11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi ve ilk iftarlar dün akşam açıldı. Özellikle koronavirüs salgınının yaşandığı bugünlerde en önemli soru ise ‘iftarda ne yemeli, nelere dikkat edilmeli’ oldu. A Haber muhabiri Melis Coşan Beslenme Uzmanı Bahtınur Yılmaz ile yaptığı röportajda iftar ve sahurda nasıl beslenilmesi gerektiğini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Peki sağlıklı beslenme için ne yemeli ve nelere dikkat edilmeli? İşte cevabı...

Ramazanın gelmesiyle birlikte sahurda ve iftarda neler yemeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz sorusu gündeme geldi. Beslenme Uzmanı Bahtınur Yılmaz, A Haber'de muhabiri Melis Coşan ile yaptığı röportajda ramazan ayı boyunca dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

İşte Beslenme Uzmanı Bahtınur Yılmaz'ın anlattıkları;

Ramazan ayında en büyük hata sahura kalkmamak. İftar saati çok geç olduğu için muhakkak sahura kalkmamız lazım. Çok uzun süre aç kaldığımız ve özellikle bu salgın döneminde vücut direnci düşüklüğü yaşamamamız için sahur çok önemli.

SAHURDA BU HATAYI YAPMAYIN

Sahurda yapılan bir diğer hata akşamdan kalan yemeği yemek. Bu vücudumuz için çok ağır olabilir, mide rahatsızlıklarına sebep verebilir. Bunun yerine sahurda kahvaltılık tercih edebiliriz. Yumurta, peynir domates salatalık, tok tutması için kuruyemiş ekleyebiliriz. Zeytin tüketmememiz lazım çünkü susatabilir. Zeytin yerine ceviz tercih edebiliriz. Çay yerine süt içebiliriz. Çünkü çayın ve kahve susatabilir. Mutlaka tam buğday ekmeği tüketmek lazım. İftarda pide sahurda tam buğday ekmeği tüketmek daha doğru tercih olabilir.

SUYU SAHUR VAKTİNE SIKIŞTIRMAYIN

İftardan sahura kadar sürede en az 2,5 litre su mutlaka tüketilmesi lazım. Sahurda ise yemekten önce, sahur sırasında ve sahurdan sonra olmak üzere ikişer bardak suyu bitirmemiz lazım. Tek seferde 4 bardak su içmemiz çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü zaten vücuttan atılıyor. Belli aralıklarla su tüketmemiz vücudumuzun kullanması için daha doğru olacaktır.

İFTARI MUTLAKA HURMA İLE AÇIN

İftarı mutlaka hurma ile açmamız lazım. Bu süreçte hem kabızlık problemine iyi gelecektir hem de uzun süre açlığın ardından kan şekerini dengeleyecektir. Hurmanın ardından az yağlı çorbayla devam etmek lazım. Çorbanın ardından 10 dakika ara verip vücudu dinlendirmeli ve diğer yemekler için yer açmamış lazım. Daha sonra ana yemeğe geçmeliyiz. Fakat yemeklerin çok fazla yağlı tüketilmemesi önemli. Salatayı ve yoğurdu mutlaka sofraya eklememiz lazım.

Yapılan en büyük hatalardan biri iftarın hemen ardından meyve veya tatlı yemek. Birkaç saat boşluk bırakmanın ardından ya meyve ya da bir kase sütlü tatlı şeklinde yapmamız daha doğru olacaktır.