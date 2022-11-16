16 Kasım 2022, Çarşamba
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İETT’de skandal! Kadın şoför "Amme hizmeti vermiyorum" deyince yolcular tepki gösterdi
İstanbul’da İETT otobüsünün kadın şoförü ile gideceği durağı soran yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışmada sürücü “Cehennemin dibine girsinler. Ben size amme hizmeti mi veriyorum” diyerek bir süre ilerlemeyince yolcular tepki gösterdi.