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İETT'de biber gazı skandalı! Yolcular fenalık geçirdi

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Giriş: 06.12.2023 11:01
Ümraniye'de İETT otobüsünde iki kadın yolcu arasında iddaya göre yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Kadınlardan biri biber gazı sıkınca otobüsteki yolculardan bazıları fenalık geçirdi. Sürücü otobüsü tahliye etti.
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