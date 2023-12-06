06 Aralık 2023, Çarşamba
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İETT'de biber gazı skandalı! Yolcular fenalık geçirdi
Ümraniye'de İETT otobüsünde iki kadın yolcu arasında iddaya göre yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Kadınlardan biri biber gazı sıkınca otobüsteki yolculardan bazıları fenalık geçirdi. Sürücü otobüsü tahliye etti.