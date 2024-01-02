02 Ocak 2024, Salı
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İETT yeni yılda da aynı! Park halindeki kamyona çarptı
Son dakika haberleri... Şişli’de İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada İETT otobüsünün şoförü ve 8 yolcu yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.