19 Ekim 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İETT şoförüne baltalı saldırı! Sinirden deliye döndü: O anlar kamerada
Fatih'te İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförü ile hafif ticari araç arasında yol verme tartışması yaşandı. Işıklarda duran aracın şoförü inerek, otobüs şoförüne saldırdı. Saldırı sonrası baltalı saldırgan olay yerinden kaçarken elinden yaralanan otobüs şoförü seferini tamamlamasının ardından önce hastaneye sonra da şikayetçi olmak için karakola gitti. Kimliği tespit edilen B.Ç. polis ekiplerince yakalandı.