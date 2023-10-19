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İETT şoförüne baltalı saldırı! Sinirden deliye döndü: O anlar kamerada

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Giriş: 19.10.2023 16:20
Fatih'te İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförü ile hafif ticari araç arasında yol verme tartışması yaşandı. Işıklarda duran aracın şoförü inerek, otobüs şoförüne saldırdı. Saldırı sonrası baltalı saldırgan olay yerinden kaçarken elinden yaralanan otobüs şoförü seferini tamamlamasının ardından önce hastaneye sonra da şikayetçi olmak için karakola gitti. Kimliği tespit edilen B.Ç. polis ekiplerince yakalandı.
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