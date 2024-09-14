İETT şoförü ile sürücüler arasındaki tartışma kamerada

Ümraniye'de seyir halindeki bir İETT otobüsü şoförü kullandığı otobüsü diğer sürücülerin üzerine kırdığı gerekçesiyle, tartışma çıktı. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN