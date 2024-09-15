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İETT şoförü çileden çıktı: Hadi delsene beni

İETT şoförü çileden çıktı: Hadi delsene beni

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 10:30
Pendik'te İETT otobüsü şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İETT şoförü, kendisine "Seni delerim" diyen gence "4'te bindim bu arabaya daha bir simit yemedim. Psikolojim bozuldu. Hadi delsene beni" diyerek gencin boğazını sıktı. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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İETT şoförü çileden çıktı: Hadi delsene beni
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