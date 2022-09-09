09 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İETT skandallarına bir yenisini daha ekledi! Otobüs şoförü araç kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptı

İETT skandallarına bir yenisini daha ekledi! Otobüs şoförü araç kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2022 11:11
Marmara Cezaevi-Bayrampaşa Otogar seferini yapan İETT şoförü, otobüsü kullandığı sırada cep telefonuyla görüntülü konuştu. Otobüs şoförünün o anları otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İETT skandallarına bir yenisini daha ekledi!
İETT skandallarına bir yenisini daha ekledi!
İzmir’in işgalden kurtuluşunun 100. yılı
İzmir’in işgalden kurtuluşunun 100. yılı
Minibüste dehşet anları!
Minibüste dehşet anları!
Özel okullardaki servis ücreti...
Özel okullardaki servis ücreti...
Eşini taciz eden kişiyi minibüsle biçti geçti!
Eşini taciz eden kişiyi minibüsle biçti geçti!
Çiftlikte dehşet!
Çiftlikte dehşet!
Keneden bulaşan yeni bakteri
Keneden bulaşan yeni bakteri
Bir haftada iki mevsim
Bir haftada iki mevsim
Ankara’da bir garip yol çalışması
Ankara'da bir garip yol çalışması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ezan okudu
Kağıthane - İstinye metro projesinde çalışma yok
Kağıthane - İstinye metro projesinde çalışma yok
İskeçe Türkleri müftüsünü seçmeye hazırlanıyor
İskeçe Türkleri müftüsünü seçmeye hazırlanıyor
Daha Fazla Video Göster