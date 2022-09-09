09 Eylül 2022, Cuma
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İETT skandallarına bir yenisini daha ekledi! Otobüs şoförü araç kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptı
Marmara Cezaevi-Bayrampaşa Otogar seferini yapan İETT şoförü, otobüsü kullandığı sırada cep telefonuyla görüntülü konuştu. Otobüs şoförünün o anları otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.