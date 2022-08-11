11 Ağustos 2022, Perşembe
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İETT otobüsünün camlarını kırdılar yolculara korku dolu anlar yaşattılar
İstanbul’da İETT şoförünün kendilerini sollmasına kızan otomobildekiler, otobüsün önünü keserek, tekme ve yumruklarla araca saldırdı. O anlar otobüste bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.