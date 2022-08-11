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İETT otobüsünün camlarını kırdılar yolculara korku dolu anlar yaşattılar

DHA
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Giriş: 11.08.2022 10:16
İstanbul’da İETT şoförünün kendilerini sollmasına kızan otomobildekiler, otobüsün önünü keserek, tekme ve yumruklarla araca saldırdı. O anlar otobüste bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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