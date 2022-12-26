26 Aralık 2022, Pazartesi
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İETT otobüsüne binemeyen vatandaş isyan etti! “Rezilliğe bak, belediye hesabını verecek”
İstanbul’da İETT seferlerinin gecikmeli olduğunu iddia eden bir vatandaş hınca hınç dolu otobüse binemeyince isyan etti. Vatandaş “Rezlliğe bak, belediye hesabını verecek” diyerek duruma tepki gösterdi.