26 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İETT otobüsüne binemeyen vatandaş isyan etti! “Rezilliğe bak, belediye hesabını verecek”

İETT otobüsüne binemeyen vatandaş isyan etti! “Rezilliğe bak, belediye hesabını verecek”

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2022 12:29
İstanbul’da İETT seferlerinin gecikmeli olduğunu iddia eden bir vatandaş hınca hınç dolu otobüse binemeyince isyan etti. Vatandaş “Rezlliğe bak, belediye hesabını verecek” diyerek duruma tepki gösterdi.
2023’ün yatırım aracı ne olacak?
2023’ün yatırım aracı ne olacak?
Bursa’dan hangi ülkelere uçuş yapılacak?
Bursa’dan hangi ülkelere uçuş yapılacak?
İETT’de yine aynı isyan!
İETT'de yine aynı isyan!
Cadde ortasında dehşet!
Cadde ortasında dehşet!
Kıymet’i öldüren eşin ifadesi ’pes’ dedirtti!
Kıymet'i öldüren eşin ifadesi 'pes' dedirtti!
Kamu görevlisi kılığında hırsızlık!
Kamu görevlisi kılığında hırsızlık!
Müşteri gibi gelip küçük çocuğa hırsızlık yaptırdılar!
Müşteri gibi gelip küçük çocuğa hırsızlık yaptırdılar!
İstanbul’da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü
İstanbul’da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü
İETT motosiklete çarptı!
İETT motosiklete çarptı!
Zam teklifine alevli intikam!
Zam teklifine alevli intikam!
Türkiye’nin 2022 yılı karnesi
Türkiye’nin 2022 yılı karnesi
Hayatı kabusa döndü
Hayatı kabusa döndü
Daha Fazla Video Göster