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İETT otobüsüne biber gazı sıktı! Yer verme kavgasında inanılmaz olay

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 11:12
İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsünde iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Kadınlardan biri biber gazı sıkınca otobüsteki yolcular fenalık geçirdi. Sürücü yolcuları tahliye ederken yaşananlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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İETT otobüsüne biber gazı sıktı!
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