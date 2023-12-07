İETT otobüsüne biber gazı sıktı! Yer verme kavgasında inanılmaz olay

İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsünde iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Kadınlardan biri biber gazı sıkınca otobüsteki yolcular fenalık geçirdi. Sürücü yolcuları tahliye ederken yaşananlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN