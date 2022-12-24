İETT otobüsünde yangın!

İstanbul’da seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Otobüsün garaja gittiği ve yangın sırasında içinde yolcu bulunmadığı öğrenildi.