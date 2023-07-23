İETT otobüsünde direk dansı rezaleti! Diğer yolculara aldırış etmediler

Pendik - Kadıköy hattında sefer yapan İETT otobüsünde rezalet yaşandı. Otobüsün üst katında yolculuk yapan bir grup, dakikalarca şarkı söyleyip dans etti. Diğer yolculara aldırış etmeyen grup eğlencelerini otobüsten ininceye kadar sürdürdü.