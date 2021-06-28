28 Haziran 2021, Pazartesi
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İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasındaki "kart basma" tartışma kameraya yansıdı
Kadıköy- Ataşehir arası çalışan 8A Batı Ataşehir- Fikirtepe- Kadıköy hattında geçtiğimiz cuma günü İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasında "Kart basma" tartışması yaşandı. Orta kapıdan binen bebekli iki kadını kart basmadıkları gerekçesiyle araçtan indiren şoför ile kadınlara destek veren yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.