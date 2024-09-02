02 Eylül 2024, Pazartesi
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İETT otobüsü skuterle çarpıştı! Şoför tepki üzerine otobüsten çıkamadı
Sancaktepe’de durağa yanaşmak üzere olan İETT otobüsü önünde seyir halinde bulunan skuterle çarpıştı. Kazada skuter sürücüsü A.U.Z. yaralanırken, haberi alarak gelen yakınları otobüs şoförüne tepki gösterdi. Aracın kapılarını kilitleyen otobüs şoförü bir süre çıkamadı.