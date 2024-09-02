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İETT otobüsü skuterle çarpıştı! Şoför tepki üzerine otobüsten çıkamadı

İETT otobüsü skuterle çarpıştı! Şoför tepki üzerine otobüsten çıkamadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 00:46
Sancaktepe’de durağa yanaşmak üzere olan İETT otobüsü önünde seyir halinde bulunan skuterle çarpıştı. Kazada skuter sürücüsü A.U.Z. yaralanırken, haberi alarak gelen yakınları otobüs şoförüne tepki gösterdi. Aracın kapılarını kilitleyen otobüs şoförü bir süre çıkamadı.
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İETT otobüsü skuterle çarpıştı!
İETT otobüsü skuterle çarpıştı!
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