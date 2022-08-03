03 Ağustos 2022, Çarşamba
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İETT otobüsü minibüse çarptı! Korku dolu anlar kamerada
Pendik'te sabah saatlerinde İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayaktaki bir yolcu yere düştü. Korku dolu anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.