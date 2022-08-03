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İETT otobüsü minibüse çarptı! Korku dolu anlar kamerada

DHA
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Giriş: 03.08.2022 15:30
Pendik'te sabah saatlerinde İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayaktaki bir yolcu yere düştü. Korku dolu anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
İETT otobüsü minibüse çarptı!
İETT otobüsü minibüse çarptı!
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