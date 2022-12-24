24 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! Aracın içinde sıkışan vatandaş yaralandı

İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! Aracın içinde sıkışan vatandaş yaralandı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.12.2022 13:44
İstanbul’da İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Kaza sonucunda hafif ticari aracın içinde sıkışarak yaralanan vatandaş, itfaiye yardımı ile kurtarıldı. Kaza anları güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı!
İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı!
İstanbul’da film gibi operasyon!
İstanbul'da film gibi operasyon!
İETT otobüsünde yangın!
İETT otobüsünde yangın!
İskelesi çöken restoranla ilgili şok detay
İskelesi çöken restoranla ilgili şok detay
İstanbul’da dehşete düşüren baskın!
İstanbul’da dehşete düşüren baskın!
Şok evlerine baskın: 5 insan taciri gözaltında
"Şok evleri"ne baskın: 5 insan taciri gözaltında
Karanlıkta karşısına 2 sırtlan çıktı
Karanlıkta karşısına 2 sırtlan çıktı
Vatandaştan Erdoğan’a asgari ücret teşekkürü
Vatandaştan Erdoğan'a asgari ücret teşekkürü
Sis kaza getirdi: 2’si ağır 10 yaralı
Sis kaza getirdi: 2'si ağır 10 yaralı
İstanbul Bebek’te restoranın iskelesi çöktü!
İstanbul Bebek'te restoranın iskelesi çöktü!
Sıfır Atık Medya Ödülü Turkuvaz Medya’ya verildi
"Sıfır Atık Medya Ödülü" Turkuvaz Medya'ya verildi
İstanbul’da yanan fabrikada ölmüştü!
İstanbul’da yanan fabrikada ölmüştü!
Daha Fazla Video Göster