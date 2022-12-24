24 Aralık 2022, Cumartesi
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İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! Aracın içinde sıkışan vatandaş yaralandı
İstanbul’da İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Kaza sonucunda hafif ticari aracın içinde sıkışarak yaralanan vatandaş, itfaiye yardımı ile kurtarıldı. Kaza anları güvenlik kamerasıyla görüntülendi.