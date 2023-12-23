İETT otobüsü duman saçarak ilerledi! O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul Kartal'da seyir halindeki bir İETT aracı arkasından yoğun duman saçarak ilerledi. O anları trafikte bulunan bir başka sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünün arkasından yoğun duman saçarak ilerledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



D-100 Kartal mevkiinde seyir halindeki İETT otobüsünün arkasından dumanlar çıktığı görüldü. Otobüsten duman çıkarken şoförün yoluna devam etmesi görenleri şaşkına çevirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.