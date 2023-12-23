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İETT otobüsü duman saçarak ilerledi! O anlar saniye saniye kaydedildi

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Giriş: 23.12.2023 07:47
İstanbul Kartal'da seyir halindeki bir İETT aracı arkasından yoğun duman saçarak ilerledi. O anları trafikte bulunan bir başka sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünün arkasından yoğun duman saçarak ilerledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-100 Kartal mevkiinde seyir halindeki İETT otobüsünün arkasından dumanlar çıktığı görüldü. Otobüsten duman çıkarken şoförün yoluna devam etmesi görenleri şaşkına çevirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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