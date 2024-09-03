İETT otobüsü çarptı bina sakinleri mağdur oldu

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz ay İETT otobüsünün çarpması nedeniyle 4 katlı bina hasar almış ve sonrasında yıkılmıştı. Bina sakinleri ise mağduriyetleri giderilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstererek eylem yaptı.

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