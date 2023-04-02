02 Nisan 2023, Pazar
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İETT otobüsü Beykoz'da dehşeti yaşattı! Kan donduran görüntüler
Beykoz'da İETT otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaralı ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada, caddede hızla ilerleyen bir otomobil ise trafikte bekleyen 2 motosikletliye ardından başka bir otomobile çarptı. Kazalarda 5 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.