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İETT otobüsü ağaca çarptı!

İETT otobüsü ağaca çarptı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 09:31
Güncelleme:14.10.2024 09:31
Bahçelievler İzzettin Çalışlar Caddesi'nde İETT otobüsü ağaca çarptı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar var, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
İETT otobüsü ağaca çarptı!
İETT otobüsü ağaca çarptı!
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