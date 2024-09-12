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İETT otobüsleri birbirine girdi!

İETT otobüsleri birbirine girdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 18:54
Güngören’de seyir halinde olan iki İETT otobüsü çarpıştı. Yolcular büyük panik yaşadı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, yolcuların bir kısmı metrobüse geçti, bir kısmı başka otobüslere tahliye edildi.
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İETT otobüsleri birbirine girdi!
İETT otobüsleri birbirine girdi!
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