İETT otobüsleri birbirine girdi!

Güngören’de seyir halinde olan iki İETT otobüsü çarpıştı. Yolcular büyük panik yaşadı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, yolcuların bir kısmı metrobüse geçti, bir kısmı başka otobüslere tahliye edildi.

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