İETT otobüs şoförünü bu kez de motosiklet sürücüsü bıçakladı

Avcılar'da 2 ay önce kullandığı otobüsü taşlı saldırıya uğrayan İETT şoförü Tarık Akçam, bu kez de Esenyurt'ta motosiklet sürücüsünün bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken, kolundan yaralanan Tarık Akçam art arda yaşadığı bu saldırılara tepki gösterdi.