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İETT motosiklete çarptı! 2 genç yaralandı

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Giriş: 26.12.2022 09:42
İstanbul’da iki katlı İETT otobüsü motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan 2 genç yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulans yaralı gençleri tedavisi için hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kaza ile ilgili otobüs şoförünü gözaltına aldı.
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