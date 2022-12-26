İETT motosiklete çarptı! 2 genç yaralandı

İstanbul’da iki katlı İETT otobüsü motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan 2 genç yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulans yaralı gençleri tedavisi için hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kaza ile ilgili otobüs şoförünü gözaltına aldı.