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İETT kaynaklı kazalarda son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı

İETT kaynaklı kazalarda son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 16:57
İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 53 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından İBB iştiraki İETT'nin sicili de ortaya döküldü. Son 1 yılda İETT'nin kusurlu olduğu kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti 356 kişi yaralandı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ile son bir yılda İETT kaynaklı kazaları tek tek anlattı.
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