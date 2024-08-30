30 Ağustos 2024, Cuma
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İETT kaynaklı kazalarda son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı
İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 53 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından İBB iştiraki İETT'nin sicili de ortaya döküldü. Son 1 yılda İETT'nin kusurlu olduğu kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti 356 kişi yaralandı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ile son bir yılda İETT kaynaklı kazaları tek tek anlattı.