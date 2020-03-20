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İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Ramazan Nayir'ın (24) naaşı, Alibaba Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliğine getirildi.
Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habib Soluk ve Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Şehidin annesi Fadime ve babası Hüseyin Nayir, güçlükle ayakta durdu.
Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailesine gönderdiği taziye mesajı okundu.
Cenaze namazının ardından Nayir'in naaşı, şehitlikte toprağa verildi.
Bu arada, törene katılanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtıldı, insanların salgından kurtulması için dua edildi. AA
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