İdeal beden algısını kim şekillendiriyor? Zayıflık uğruna ölümü göze alanlar

Giriş: 15.08.2025 16:22
Son yıllarda sosyal medya üzerinden pompalanan "ideal beden" algısı başta gençler olmak üzere birçok kişiyi etkiliyor. Ve bu baskı yalnızca fiziksel değil psikolojik sağlığımızı da tehdit ediyor. İşte beden algısı, sağlıklı yaşam ve zayıflık baskısına dair çarpıcı dosya haberimiz.
