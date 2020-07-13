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İddianame tamamlandı! İşte Ozan Güven için istenen ceza!

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Giriş: 13.07.2020 13:40
Güncelleme:13.07.2020 13:44
Oyuncu Ozan Güven hakkında kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Güven'in 'hakaret', 'kasten yaralama' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 13,5 yıla kadar cezalandırılması istendi. Savcılık, Deniz Bulutsuz'un şüpheli olduğu dosyanın, eyleminin basit yaralama kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırmaya gönderilmesine karar verdi.

Oyuncu Ozan Güven hakkında kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ozan Güven hakkında, "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ
Güven'in hakaret, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianame İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ozan Güven'in de şikayetçi olduğu Deniz Bulutsuz hakkındaki soruşturmada ise Başsavcılık suçun basit yaralama olduğunu belirterek dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderildi.

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