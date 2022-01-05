05 Ocak 2022, Çarşamba
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İçtiğiniz su ne kadar sağlıklı?
Gün içerisinde su tüketmemiz şart. Ancak tükettiğimiz suyun kalitesini ne kadar biliyoruz? Yani sağlıklı olduğundan emin oluyor muyuz? Uzmanlar su tüketirken bazı detaylara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Peki onlar neler cevabı haberimizde.