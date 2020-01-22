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22.01.2020
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu 9 hatayı yapmadıysanız aracınız çekilemez
İçişleri Bakanlığı yayınlandığı video ile araç sahiplerini uyardı. Araçların hangi hallerde çekilebileceğinin anlatıldığı videoda 9 altın kuralın altı çizildi. Eğer bu 9 yere park etmediyseniz çekiciler asla aracınızı çekemezler. A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu canlı yayın aracınızın çekilmesine neden olabilecek o 9 yeri tek tek anlattı. İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı yayınlandığı video ile araç sahiplerini uyardı.
Araçların hangi hallerde çekilebileceğinin anlatıldığı videoda 9 altın kuralın altı çizildi. Eğer bu 9 yere park etmediyseniz çekiciler asla aracınızı çekemezler.
A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu canlı yayın aracınızın çekilmesine neden olabilecek o 9 yeri tek tek anlattı. İşte detaylar...
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