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22.01.2020

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu 9 hatayı yapmadıysanız aracınız çekilemez

İçişleri Bakanlığı yayınlandığı video ile araç sahiplerini uyardı. Araçların hangi hallerde çekilebileceğinin anlatıldığı videoda 9 altın kuralın altı çizildi. Eğer bu 9 yere park etmediyseniz çekiciler asla aracınızı çekemezler. A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu canlı yayın aracınızın çekilmesine neden olabilecek o 9 yeri tek tek anlattı. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı yayınlandığı video ile araç sahiplerini uyardı.

Araçların hangi hallerde çekilebileceğinin anlatıldığı videoda 9 altın kuralın altı çizildi. Eğer bu 9 yere park etmediyseniz çekiciler asla aracınızı çekemezler.

A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu canlı yayın aracınızın çekilmesine neden olabilecek o 9 yeri tek tek anlattı. İşte detaylar...

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