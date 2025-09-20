20 Eylül 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul’da 442 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.09.2025 14:29
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da icra edilen narkotik operasyonunda 442 kilogram metamfetamin ile 49,5 kilogram katkı maddesinin ele geçirildiğini ve 7 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
