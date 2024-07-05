İçişleri Bakanı provokasyonu A Haber'e anlattı! "855 şüpheli yakalandı, 13 şüpheli tutuklandı "

İçişleri Bakanı Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’deki olaylar sonrası yapılan provokasyonla ilgili açıklama yaptı. A Haber’e konuşan Bakan Yerlikaya, 855 şüphelinin gözaltına alındığını, 13 kişinin de tutuklandığı söyledi.

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