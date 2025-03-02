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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan motosiklet açıklaması: Her iki kazadan biri...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "motosiklet" açıklaması: Her iki kazadan biri...

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.03.2025 10:46
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır. Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan motosiklet açıklaması: Her iki kazadan biri...
Bakan Yerlikaya’dan motosiklet açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan "motosiklet" açıklaması
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