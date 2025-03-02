İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "motosiklet" açıklaması: Her iki kazadan biri...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır. Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

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