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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

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Giriş: 01.08.2023 13:37
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.
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