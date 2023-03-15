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İçinde 3 çocuğun bulunduğu konteynerin sürüklenme anı kamerada

İHA
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Giriş: 15.03.2023 15:16
Adıyaman’ın Tut ilçesinde kayıp 3 çocuğun içinde bulunduğu konteynerin sürüklendiği anlar amatör kamera tarafından kaydedildi. Depremden sonra selin vurduğu Adıyaman’ın Tut ilçesinde, sel sularına kapılan anne ve 3 çocuktan; anne hayatını kaybederken 3 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
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