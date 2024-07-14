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İbrahim Tatlıses’ten ameliyattan sonra ilk fotoğraf

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 20:49
Verdiği son konserde kalp ameliyatı olacağını duyurmuş ve sevenlerinden gözyaşları içinde dua ve  helallik istemişti. Ameliyat başarılı geçti. Yoğun bakımdan çıkan İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf geldi.
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Ameliyattan sonra ilk fotoğraf
Ameliyattan sonra ilk fotoğraf
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