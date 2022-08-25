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İbrahim Tatlıses’i yanmaktan vatandaşlar kurtarmış!

İHA
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Giriş: 25.08.2022 14:25
Muğla Bodrum’da sabah saatlerinde trafik kazası geçiren ünlü aanatçı İbrahim Tatlıses’i yanmaktan vatandaşlar kurtardı. Kazadan sonra alev alıp yanmaya başlayan aracı çevredeki vatandaşlar yangın tüpü ile söndürdü.
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