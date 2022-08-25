25 Ağustos 2022, Perşembe
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İbrahim Tatlıses’i yanmaktan vatandaşlar kurtarmış!
Muğla Bodrum’da sabah saatlerinde trafik kazası geçiren ünlü aanatçı İbrahim Tatlıses’i yanmaktan vatandaşlar kurtardı. Kazadan sonra alev alıp yanmaya başlayan aracı çevredeki vatandaşlar yangın tüpü ile söndürdü.