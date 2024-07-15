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İbrahim Tatlıses taburcu oldu! Gözyaşlarını tutamadı: Allah bitti demeden bitmez

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2024 16:35
İmparator İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Tatlıses, 2011 yılında geçirdiği silahlı saldırı sonucunda başından ağır yaralanmış ve uzun süre tedavi görmüştü. Bu talihsiz olay sonucunda sol kolu felç olan Tatlıses, geçtiğimiz gün verdiği konserde sevenlerinden helallik istemişti. Kalp kapakçığından ameliyat olan Tatlıses'ten müjdeli haber geldi. Hastaneden taburcu olan usta sanatçı "Allah bitti demeden bitmez" dedi. İşte o anlar...
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