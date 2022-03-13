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İBB'ye karla mücadele tepkisi! Vatandaşlar isyan etti

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Giriş: 13.03.2022 10:37
İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı için günler öncesinden uyarılar yapılmıştı. Ancak yollara çıkan bazı hazırlıksız sürücüler bir yana İBB yönetiminin de tedbirler konusunda bazı noktalarda eksik kaldığı görüldü. Vatandaşlar ise İBB'ye tepkilerini dile getirdi.
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