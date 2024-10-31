31 Ekim 2024, Perşembe
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İBB’ye asansör ve yürüyen merdiven isyanı! Engelliler çözüm bekliyor
M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu Taksim Meydanı istasyonunda yürüyen merdiven ve asansör arızalar nedeniyle başta engelliler olmak üzere, birçok vatandaş sorun yaşıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda asansörleri ve yürüyen merdivenleri kullanamayan engelli vatandaşlar İBB'den çözüm bekliyor.