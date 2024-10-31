31 Ekim 2024, Perşembe
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İBB’ye asansör ve yürüyen merdiven isyanı! Engelliler çözüm bekliyor

İBB’ye asansör ve yürüyen merdiven isyanı! Engelliler çözüm bekliyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 08:45
M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu Taksim Meydanı istasyonunda yürüyen merdiven ve asansör arızalar nedeniyle başta engelliler olmak üzere, birçok vatandaş sorun yaşıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda asansörleri ve yürüyen merdivenleri kullanamayan engelli vatandaşlar İBB'den çözüm bekliyor.
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