18 Ağustos 2023, Cuma
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İBB'nin "yeniledik" dediği Büyük İstanbul Otogarı tel tel dökülüyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda “yeniledik” dediği Büyük İstanbul Otogarı’nda ortaya çıkan görüntüler şoke etti. Korozyona uğrayan demirler, dökülen sıvalar ve çevrede oluşan pislikler vatandaşı isyan ettirdi.