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İBB'nin "yeniledik" dediği Büyük İstanbul Otogarı tel tel dökülüyor!

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Giriş: 18.08.2023 11:11
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda “yeniledik” dediği Büyük İstanbul Otogarı’nda ortaya çıkan görüntüler şoke etti. Korozyona uğrayan demirler, dökülen sıvalar ve çevrede oluşan pislikler vatandaşı isyan ettirdi.
Büyük İstanbul Otogarı tel tel dökülüyor!
Büyük İstanbul Otogarı tel tel dökülüyor!
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