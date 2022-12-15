15 Aralık 2022, Perşembe
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İBB’nin Sultangazi metrosu hala ortada yok! Kasımda hizmete girecekti… Kazma bile vurulmadı
Kasım ayının sona ermesi, İstanbul'da özellikle bir ilçeyi çok üzdü. Yıllardır metro projesini bekleyen Sultangazi halkı, Kasım 2022'de hizmete girmesi vaadedilen Sultangazi-Arnavutköy metrosuna bu yıl da kavuşamadı. Çevre sakinleri sıkıntılarını dile getirdi.