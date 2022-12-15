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İBB’nin Sultangazi metrosu hala ortada yok! Kasımda hizmete girecekti… Kazma bile vurulmadı

A Haber
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Giriş: 15.12.2022 14:17
Kasım ayının sona ermesi, İstanbul'da özellikle bir ilçeyi çok üzdü. Yıllardır metro projesini bekleyen Sultangazi halkı, Kasım 2022'de hizmete girmesi vaadedilen Sultangazi-Arnavutköy metrosuna bu yıl da kavuşamadı. Çevre sakinleri sıkıntılarını dile getirdi.
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