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İBB’nin projesi bir kafenin sonunu getirdi

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 13:53
İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin Maltepe Meydan Projesi bir kafenin sonunu getirdi. 5 metrelik yer isteyen ekipleri, kafenin tamamını yıktı. Kontratının devam ettiğini söyleyen işletme sahibi ise hakkının geri verilmesi istiyor.
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