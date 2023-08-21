İBB’nin projesi bir kafenin sonunu getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin Maltepe Meydan Projesi bir kafenin sonunu getirdi. 5 metrelik yer isteyen ekipleri, kafenin tamamını yıktı. Kontratının devam ettiğini söyleyen işletme sahibi ise hakkının geri verilmesi istiyor.

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