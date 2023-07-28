İBB’nin kavşak düzenlemesi isyan ettirdi

İstanbul Büyüksehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Küçükçekmece'de iki ay önce bir kavşak düzenlemesi yaptı. Yeni düzenleme esnaf ve sürücüler için adeta 'eziyete' dönüstü. Kavşağın eski haline dönmesini isteyen esnaf, toplanarak İstanbul Büyüksehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

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