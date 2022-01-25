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İBB'nin ihmali korkunç bir kazaya neden oldu! Donmak üzere olan turisti Tuzla Belediyesi ekipleri kurtardı

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Giriş: 25.01.2022 11:42
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihmali İtalyan turistin kaza yapmasına neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle donma tehlikesi yaşayan turisti Tuzla Belediyesi ekipleri kurtardı
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