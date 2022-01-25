25 Ocak 2022, Salı
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İBB'nin ihmali korkunç bir kazaya neden oldu! Donmak üzere olan turisti Tuzla Belediyesi ekipleri kurtardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihmali İtalyan turistin kaza yapmasına neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle donma tehlikesi yaşayan turisti Tuzla Belediyesi ekipleri kurtardı