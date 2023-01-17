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İBB'nin "Bakım onarım aracı" uyuşturucu sevkiyatında yakalandı! 112 kilogram esrar ele geçirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2023 16:01
Daha önce Adana'da uyuşturucu ile yakalanan İBB'ye ait cenaze aracının ardından skandallara bir yenisi de İstanbul'da eklendi. CHP'li İmamoğlu'nun Başkanlığını yaptığı İBB'nin araçları uyuşturucu sevkiyatına devam ediyor. Başakşehir'deki operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 99 paket halinde toplamda 112 kilo 190 gram esrar ele geçirildi.
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