İBB'nin "Bakım onarım aracı" uyuşturucu sevkiyatında yakalandı! 112 kilogram esrar ele geçirildi

Daha önce Adana'da uyuşturucu ile yakalanan İBB'ye ait cenaze aracının ardından skandallara bir yenisi de İstanbul'da eklendi. CHP'li İmamoğlu'nun Başkanlığını yaptığı İBB'nin araçları uyuşturucu sevkiyatına devam ediyor. Başakşehir'deki operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 99 paket halinde toplamda 112 kilo 190 gram esrar ele geçirildi.