İBB’nin 100 bin konut vaadi gerçekleşmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir vaadinin daha gerçekleşmeyeceği kesinleşti. Seçim sürecinde 100 bin yeni konut yapmayı vaadeden İBB yönetimi, A Haber'e verdiği yanıtta görev süresi sonunda 15 bin konut yapmayı hedeflediğini ifade etti. Uzmanlara göre bu hayalkırıklığının İstanbul'a faturası ağır olacak.

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