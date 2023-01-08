08 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İBB’nin 100 bin konut vaadi gerçekleşmeyecek

İBB’nin 100 bin konut vaadi gerçekleşmeyecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2023 11:55
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir vaadinin daha gerçekleşmeyeceği kesinleşti. Seçim sürecinde 100 bin yeni konut yapmayı vaadeden İBB yönetimi, A Haber'e verdiği yanıtta görev süresi sonunda 15 bin konut yapmayı hedeflediğini ifade etti. Uzmanlara göre bu hayalkırıklığının İstanbul'a faturası ağır olacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nazlı Çetin’in eski sevgilisi herkesi şaşırttı
Nazlı Çetin'in eski sevgilisi herkesi şaşırttı
İBB’nin 100 bin konut vaadi...
İBB’nin 100 bin konut vaadi...
İstanbul’da merak uyandıran keşif
İstanbul'da merak uyandıran keşif
14 yaşındaki sürücü fren yerine gaza bastı!
14 yaşındaki sürücü fren yerine gaza bastı!
2023’te kim ne kadar maaş alacak?
2023’te kim ne kadar maaş alacak?
Rusya’da Türkçeye ilgi artıyor
Rusya’da Türkçeye ilgi artıyor
Kar yağışı etkisini gösterecek mi?
Kar yağışı etkisini gösterecek mi?
Sarıkamış’ta otelin tavanı çöktü!
Sarıkamış’ta otelin tavanı çöktü!
Sinan Sardoğan tutuklandı
Sinan Sardoğan tutuklandı
2 yaşındaki Batu ve babasına acı veda!
2 yaşındaki Batu ve babasına acı veda!
Enerji bağımsızlığımızın ateşi
"Enerji bağımsızlığımızın ateşi"
Erdoğan’dan seçim mesajı: 5 ayımız kaldı
Erdoğan'dan seçim mesajı: 5 ayımız kaldı
Daha Fazla Video Göster