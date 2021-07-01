01 Temmuz 2021, Perşembe
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İBB'de AK Parti sağlıkçılar için harekete geçti: Verilen destek uzatılsın
İstanbul'da salgın sürecinde sağlık çalışanlarına ulaşım, otopark ve misafir odaları için ücretsiz kullanım hakkı 1 Temmuz itibariyle sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grubu, uygulamanın uzatılması için harekete geçti. Sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz hizmetlerin 31 Aralık'a kadar uzatılması için çalışma başlatıldı.