İBB'de AK Parti sağlıkçılar için harekete geçti: Verilen destek uzatılsın

İstanbul'da salgın sürecinde sağlık çalışanlarına ulaşım, otopark ve misafir odaları için ücretsiz kullanım hakkı 1 Temmuz itibariyle sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grubu, uygulamanın uzatılması için harekete geçti. Sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz hizmetlerin 31 Aralık'a kadar uzatılması için çalışma başlatıldı.

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